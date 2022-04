Moulins en fête : Visite du moulin de Bretou Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Moulins en fête : Visite du moulin de Bretou Eymet, 22 mai 2022, Eymet. Moulins en fête : Visite du moulin de Bretou Eymet

2022-05-22 14:00:00 – 2022-05-22 18:00:00

Eymet Dordogne Eymet Moulin à eau sur le Dropt, ce moulin foulon du 16è siècle est reconverti vers 1650 en moulin à farine avec la présence de deux paires de meules. En 1856 il est équipé d’une turbine Francis à cloche et à pales fixes.

