2022-05-21 – 2022-05-21 Ancien moulin à huile restauré en 2017. Moulin producteur d’huile de noix. Fabrication de l’huile les lundi, mercredi et vendredi. Visite gratuite du site, des installations et de la roue à aubes de 4m de diamètre du lundi au samedi. Ouvert à la visite le 21 mai, fermé le 22 mai.

