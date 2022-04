Moulins en Fête : Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset, 22 mai 2022, Saint-Martial-d'Artenset.

Moulins en Fête : Moulin du Duellas Moulin du Duellas Les Duellas Saint-Martial-d’Artenset

2022-05-22 14:00:00 – 2022-05-22 Moulin du Duellas Les Duellas

Saint-Martial-d’Artenset Dordogne Saint-Martial-d’Artenset

Moulin visible de la route. Moulin à eau situé sur l’Isle. Ancienne minoterie avec micro centrale et scierie hydraulique.

Le moulin de Duellas vous propose à 14h une visite guidée gratuite du moulin par les extérieurs (restitution du moulin dans son contexte, description patrimoniale et fonctionnement, environnement du moulin).

Les visiteurs qui le souhaitent pourront entrer dans le moulin et participer à la Fête de la Nature (conférence botanique, expositions, ateliers, balade animée autour de la zone humide).

A 15H possibilité de promenade commentée en gabarre sur l’Isle avec franchissement d’une écluse manuelle unique en Périgord. Tarif : 6€/adulte et 4€/enfant de 6 à 12 ans. Réservation fortement conseillée : 05.53.82.58.25

Moulin visible de la route. Moulin à eau situé sur l’Isle. Ancienne minoterie avec micro centrale et scierie hydraulique.

Le moulin de Duellas vous propose à 14h une visite guidée gratuite du moulin par les extérieurs (restitution du moulin dans son contexte, description patrimoniale et fonctionnement, environnement du moulin).

Les visiteurs qui le souhaitent pourront entrer dans le moulin et participer à la Fête de la Nature (conférence botanique, expositions, ateliers, balade animée autour de la zone humide).

A 15H possibilité de promenade commentée en gabarre sur l’Isle avec franchissement d’une écluse manuelle unique en Périgord. Tarif : 6€/adulte et 4€/enfant de 6 à 12 ans. Réservation fortement conseillée : 05.53.82.58.25

+33 5 53 82 58 25

Moulin visible de la route. Moulin à eau situé sur l’Isle. Ancienne minoterie avec micro centrale et scierie hydraulique.

Le moulin de Duellas vous propose à 14h une visite guidée gratuite du moulin par les extérieurs (restitution du moulin dans son contexte, description patrimoniale et fonctionnement, environnement du moulin).

Les visiteurs qui le souhaitent pourront entrer dans le moulin et participer à la Fête de la Nature (conférence botanique, expositions, ateliers, balade animée autour de la zone humide).

A 15H possibilité de promenade commentée en gabarre sur l’Isle avec franchissement d’une écluse manuelle unique en Périgord. Tarif : 6€/adulte et 4€/enfant de 6 à 12 ans. Réservation fortement conseillée : 05.53.82.58.25

Duellas

Moulin du Duellas Les Duellas Saint-Martial-d’Artenset

dernière mise à jour : 2022-04-20 par Vallée de l’Isle