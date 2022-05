Moulins en Fête : Moulin de L’Evèque à Vézac

Moulins en Fête : Moulin de L’Evèque à Vézac, 21 mai 2022, . Moulins en Fête : Moulin de L’Evèque à Vézac

2022-05-21 – 2022-05-22 Moulin à eau du 14 è siècle situé sur le Pontou est un moulin à farine en fonctionnement. Ce moulin, comme son nom l’indique, a appartenu au prélat de Sarlat. Moulin pédagogique. Visites guidées des installations les 21 et 22 mai. Vente de confitures, et de produits de la meule. Moulin à eau du 14 è siècle situé sur le Pontou est un moulin à farine en fonctionnement. Ce moulin, comme son nom l’indique, a appartenu au prélat de Sarlat. Moulin pédagogique. Visites guidées des installations les 21 et 22 mai. Vente de confitures, et de produits de la meule. +33 5 53 28 46 07 Moulin à eau du 14 è siècle situé sur le Pontou est un moulin à farine en fonctionnement. Ce moulin, comme son nom l’indique, a appartenu au prélat de Sarlat. Moulin pédagogique. Visites guidées des installations les 21 et 22 mai. Vente de confitures, et de produits de la meule. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville