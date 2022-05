Moulins en Fête : Le moulin Haut Vitrac

Atelier d’artisanat d’art (tourneur sur bois) +33 6 15 94 75 23 Ce moulin à eau du 16 è siècle sur la Cuze a possédé jusqu’à 2 paires de meules à blé. Il a également produit de l’huile de noix avant d’être transformé en scierie hydraulique en 1940. Depuis 1980, le moulin possède une petite production autonome d’électricité. Visite guidée de 10h à 19h le samedi 21 mai, fermé le 22 mai.

