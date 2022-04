Moulins en fête Couze-et-Saint-Front, 21 mai 2022, Couze-et-Saint-Front.

Moulins en fête Couze-et-Saint-Front

2022-05-21 – 2022-05-22

Couze-et-Saint-Front Dordogne Couze-et-Saint-Front

Le Moulin à papier de la Rouzique, bâti au XVI° siècle, est un moulin à eau. Il a été soigneusement sauvegardé et remis en état pour faire découvrir aux visiteurs les secrets de la fabrication du papier-chiffon à la main, réalisé en fibre de chanvre, de lin et de coton. Couze et Saint Front a abrité à la fin du XIX°siècle jusqu’à 13 moulins à papier sur seulement quelques kilomètres du cours d’eau appelé la Couze.

Le dimanche toute la journée, avec l’équipe du moulin, prenez le temps de la visite, des démonstrations et même de réaliser votre propre feuille de papier ! Vous découvrirez ainsi comment, au fil du temps, l’outil moulin a amélioré la vie des hommes, a modelé les paysages et a donné naissance à des unités artisanales et industrielles.

