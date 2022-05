Moulins en Fête : Chemin des meuniers de Sainte Nathlène Sainte-Nathalène, 22 mai 2022, Sainte-Nathalène.

Moulins en Fête : Chemin des meuniers de Sainte Nathlène Sainte-Nathalène

2022-05-22 – 2022-05-22

Sainte-Nathalène Dordogne Sainte-Nathalène

Ce dimanche 22 mai, la municipalité de Ste Nathlène et l’association EnéArt ont le plaisir de vous convier à l’inauguration de tout nouveau chemin des meuniers Place de l’Eglise.

Pour ceux qui le désirent, dès 8h30 nous vous attendons devant l’église avec un café accueil.

Suivra ensuite une randonnée libre ou en groupes à la découverte de ce chemin des meuniers.

A 9h30 il vous est proposé une Découverte accompagnée de la Nature de l’Enéa (animation tout public avec des guides naturalistes passionnés).

A 12 h 00 – Inauguration du chemin suivi d’un vin d’honneur,

A 13 h 00 – Casse croute (Pain offert par EnéArt et boissons disponibles à la vente),

A 15 h 00 – Animations contes pour les tout-petits, suivis de contes pour pour tous les publics avec Evelyne Laval Le meunier et la chatte ,

A 16 h 30 – Goûter sera offert aux enfants.

Ce dimanche 22 mai, la municipalité de Ste Nathlène et l’association EnéArt ont le plaisir de vous convier à l’inauguration de tout nouveau chemin des meuniers Place de l’Eglise.

Pour ceux qui le désirent, dès 8h30 nous vous attendons devant l’église avec un café accueil.

Suivra ensuite une randonnée libre ou en groupes à la découverte de ce chemin des meuniers.

A 9h30 il vous est proposé une Découverte accompagnée de la Nature de l’Enéa (animation tout public avec des guides naturalistes passionnés).

A 12 h 00 – Inauguration du chemin suivi d’un vin d’honneur,

A 13 h 00 – Casse croute (Pain offert par EnéArt et boissons disponibles à la vente),

A 15 h 00 – Animations contes pour les tout-petits, suivis de contes pour pour tous les publics avec Evelyne Laval Le meunier et la chatte ,

A 16 h 30 – Goûter sera offert aux enfants.

+33 6 09 76 76 37

Ce dimanche 22 mai, la municipalité de Ste Nathlène et l’association EnéArt ont le plaisir de vous convier à l’inauguration de tout nouveau chemin des meuniers Place de l’Eglise.

Pour ceux qui le désirent, dès 8h30 nous vous attendons devant l’église avec un café accueil.

Suivra ensuite une randonnée libre ou en groupes à la découverte de ce chemin des meuniers.

A 9h30 il vous est proposé une Découverte accompagnée de la Nature de l’Enéa (animation tout public avec des guides naturalistes passionnés).

A 12 h 00 – Inauguration du chemin suivi d’un vin d’honneur,

A 13 h 00 – Casse croute (Pain offert par EnéArt et boissons disponibles à la vente),

A 15 h 00 – Animations contes pour les tout-petits, suivis de contes pour pour tous les publics avec Evelyne Laval Le meunier et la chatte ,

A 16 h 30 – Goûter sera offert aux enfants.

Chemin des Meuniers

Sainte-Nathalène

dernière mise à jour : 2022-05-16 par