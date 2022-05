Moulins en fête : Chemin des meuniers de Saint-Geniès Saint-Geniès, 21 mai 2022, Saint-Geniès.

Moulins en fête : Chemin des meuniers de Saint-Geniès Saint-Geniès

2022-05-21 – 2022-05-22

Saint-Geniès Dordogne Saint-Geniès

EUR Les amoureux de patrimoine peuvent aussi partir en autonomie à la découverte de nos chemins de meuniers !

Chemin des meuniers de Saint-Geniès :

Le chemin a fait peau neuve : nouveau point de départ et nouveaux panneaux !

A cette occasion, le moulin de La Vergne à Saint Geniès sera exceptionnellement ouvert à la visite toute la journée du samedi (de 9h à 19h) et un peu plus loin, sur la commune d’Archignac, les propriétaires du Moulin des Ans vous attendent à 14h et 16h pour une visite commentée (le samedi et le dimanche).

Les amoureux de patrimoine peuvent aussi partir en autonomie à la découverte de nos chemins de meuniers !

Chemin des meuniers de Saint-Geniès :

Le chemin a fait peau neuve : nouveau point de départ et nouveaux panneaux !

A cette occasion, le moulin de La Vergne à Saint Geniès sera exceptionnellement ouvert à la visite toute la journée du samedi (de 9h à 19h) et un peu plus loin, sur la commune d’Archignac, les propriétaires du Moulin des Ans vous attendent à 14h et 16h pour une visite commentée (le samedi et le dimanche).

Les amoureux de patrimoine peuvent aussi partir en autonomie à la découverte de nos chemins de meuniers !

Chemin des meuniers de Saint-Geniès :

Le chemin a fait peau neuve : nouveau point de départ et nouveaux panneaux !

A cette occasion, le moulin de La Vergne à Saint Geniès sera exceptionnellement ouvert à la visite toute la journée du samedi (de 9h à 19h) et un peu plus loin, sur la commune d’Archignac, les propriétaires du Moulin des Ans vous attendent à 14h et 16h pour une visite commentée (le samedi et le dimanche).

Saint-Geniès

dernière mise à jour : 2022-05-06 par