Moulins en fête : Chemin des meuniers de Saint-Geniès – ouverture du Moulin des Ans

Moulins en fête : Chemin des meuniers de Saint-Geniès – ouverture du Moulin des Ans, 21 mai 2022, . Moulins en fête : Chemin des meuniers de Saint-Geniès – ouverture du Moulin des Ans

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-22 16:00:00 EUR Les amoureux de patrimoine peuvent aussi partir en autonomie à la découverte de nos chemins de meuniers ! A cette occasion, le moulin des Ans à Archignac sera exceptionnellement ouvert ! Les propriétaires des lieux vous feront visiter ce lieu d’exception ! Début des visites à 14h le samedi et le dimanche. Bon à savoir :)… Le chemin des meuniers de Saint-Geniès a fait peau neuve : nouveau point de départ (parking du lavoir de Saint-Geniès) et nouveaux panneaux ! Découvrez ce chemin tout le week-end, à votre rythme… Vous pouvez donc prévoir une belle journée de balade au départ de Saint-Geniès (14,7 km). Les amoureux de patrimoine peuvent aussi partir en autonomie à la découverte de nos chemins de meuniers ! A cette occasion, le moulin des Ans à Archignac sera exceptionnellement ouvert ! Les propriétaires des lieux vous feront visiter ce lieu d’exception ! Début des visites à 14h le samedi et le dimanche. Bon à savoir :)… Le chemin des meuniers de Saint-Geniès a fait peau neuve : nouveau point de départ (parking du lavoir de Saint-Geniès) et nouveaux panneaux ! Découvrez ce chemin tout le week-end, à votre rythme… Vous pouvez donc prévoir une belle journée de balade au départ de Saint-Geniès (14,7 km). Les amoureux de patrimoine peuvent aussi partir en autonomie à la découverte de nos chemins de meuniers ! A cette occasion, le moulin des Ans à Archignac sera exceptionnellement ouvert ! Les propriétaires des lieux vous feront visiter ce lieu d’exception ! Début des visites à 14h le samedi et le dimanche. Bon à savoir :)… Le chemin des meuniers de Saint-Geniès a fait peau neuve : nouveau point de départ (parking du lavoir de Saint-Geniès) et nouveaux panneaux ! Découvrez ce chemin tout le week-end, à votre rythme… Vous pouvez donc prévoir une belle journée de balade au départ de Saint-Geniès (14,7 km). dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville