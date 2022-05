Moulins en fête : Chemin des meuniers de Carsac-Aillac – ouverture du moulin Neuf

2022-05-22 – 2022-05-22 EUR Chemin des meuniers de Carsac : Les amoureux de patrimoine peuvent aussi partir en autonomie à la découverte de nos chemins de meuniers ! Vous pourrez débuter la randonnée du parking à côté de l'église de Carsac-Aillac Le propriétaire du moulin Neuf à Carsac-Aillac vous fera découvrir son moulin toute la journée du dimanche. Alain, un passionné, a restauré la roue de son moulin dans une partie souterraine de sa propriété.

