Découverte du fonctionnement de ces moulins Dimanche 17 septembre, 14h00 Moulins de Roupeyrac – Maison François Fabié 5€ pour la visite des moulins et la dégustation (pâtisseries et jus de pomme). Entrée libre.

Profitez d’une visite guidée ou d’une visite avec audioguides de la maison natale du poète François Fabie, où vous découvrirez la vie et les savoir-faire du XIXe siècle.

Assistez à la mise en fonctionnement de la scie battante et du moulin à farine !

Savourez des pâtisseries cuites au four à bois et dégustez du jus de pomme.

Profitez également de la projection du film : « Vous en souvenez-vous, genêts de mon pays ? ».

Moulins de Roupeyrac – Maison François Fabié Chemin du moulin de Roupeyrac, 12170 Durenque Durenque 12170 Aveyron Occitanie http://moulins-roupeyrac.fr Moulin à farine, moulin à huile de noix, four à pain, ancien pressoir, mise en fonctionnement de la scie battante hydraulique. La visite vous plongera dans la vie au XIX° siècle tout en découvrant l’oeuvre de François Fabié en parcourant sa maison natale. À 35 minutes au sud-est de Rodez, 40 minutes d’Albi et Millau. Signalisation à Villefranche-de-Panat, sur la D902, à Cassagnes-Begonhes et dans le village de Durenque. Arrivé à Durenque, suivre les panneaux indiquant « Moulin de Roupeyrac ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Moulins de Roupeyrac