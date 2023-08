JOURNÉE DE LA VOIE VERTE À VÉLO Moulins de Paillard Loir en Vallée, 23 septembre 2023, Loir en Vallée.

Loir en Vallée,Sarthe

Le 23 septembre prochain, venez parcourir une partie de la Voie Verte reliant Bessé-sur-Braye à Montval-sur-Loir..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 18:00:00. .

Moulins de Paillard Poncé sur le Loir

Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire



On September 23, come and walk part of the Voie Verte linking Bessé-sur-Braye to Montval-sur-Loir.

El 23 de septiembre, venga a recorrer parte de la Voie Verte que une Bessé-sur-Braye con Montval-sur-Loir.

Am 23. September können Sie einen Teil des Voie Verte, der Bessé-sur-Braye mit Montval-sur-Loir verbindet, befahren.

