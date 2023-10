Programme des vacances d’automne pour les enfants à l’accueil des jeunes Moulins, 21 octobre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Découvrez le programme des vacances d’automne.

Les jeunes moulinois âgés de 14 à 17 ans pourront profiter de diverses activités autour du thème d’Halloween

Au programme : escape game, cinéma, paintball, cuisine et soirée de l’horreur….

2023-10-21 fin : 2023-11-06 . .

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the fall vacation program.

Young Millers aged 14 to 17 can enjoy a variety of Halloween-themed activities

On the program: escape game, cinema, paintball, cooking and a horror evening…

Descubra el programa de vacaciones de otoño.

Los jóvenes de 14 a 17 años de la zona del Moulin podrán disfrutar de una serie de actividades con temática de Halloween

En el programa: juego de escape, cine, paintball, noche de cocina y terror…

Entdecke das Programm für die Herbstferien.

Jugendliche aus Moulinois im Alter von 14 bis 17 Jahren können verschiedene Aktivitäten rund um das Thema Halloween genießen

Auf dem Programm stehen: Escape Game, Kino, Paintball, Kochen und ein Horrorabend…

Mise à jour le 2023-10-16 par Office du tourisme de Moulins & sa région