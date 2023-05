Concert « Confluence entre ciel et terre » 35 rue de Paris, 15 septembre 2023, Moulins.

Reprenant le titre d’un des premiers opéras de M.A. Charpentier, la formation explore le répertoire de la musique baroque pour rendre hommage à G. Bouzignac, compositeur qui fut au service du duc de Montmorency.

2023-09-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-09-15 . EUR.

35 rue de Paris Chapelle Saint Joseph

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Taking the title of one of the first operas of M.A. Charpentier, the group explores the repertoire of baroque music to pay tribute to G. Bouzignac, composer who was in the service of the Duke of Montmorency

Tomando el título de una de las primeras óperas de M.A. Charpentier, el grupo explora el repertorio de la música barroca para rendir homenaje a G. Bouzignac, compositor al servicio del duque de Montmorency. Bouzignac, compositor al servicio del duque de Montmorency

In Anlehnung an den Titel einer der ersten Opern von M.A. Charpentier erkundet die Gruppe das Repertoire der Barockmusik, um G. Bouzignac zu ehren. Bouzignac, einem Komponisten, der im Dienst des Herzogs von Montmorency stand

Mise à jour le 2023-05-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région