Vide grenier Cours Jean Jaurès, 2 juillet 2023, Moulins.

Découvrez les trésors cachés de Moulins, Organisé par l’association « Moulins Centre De Vie », ce vide grenier vous invite à plonger dans l’effervescence des commerçants et artisans locaux.

Préparez-vous à une expérience unique de chine et de rencontres..

2023-07-02 à 06:30:00 ; fin : 2023-07-02 . .

Cours Jean Jaurès

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the hidden treasures of Moulins, Organized by the association « Moulins Centre De Vie », this garage sale invites you to dive into the effervescence of local merchants and craftsmen.

Get ready for a unique experience of bargain hunting and encounters.

Descubra los tesoros ocultos de Moulins. Organizada por la asociación « Moulins Centre De Vie », esta venta de garaje le invita a sumergirse en la efervescencia de los comerciantes y artesanos locales.

Prepárese para una experiencia única de búsqueda de gangas y encuentros.

Entdecken Sie die verborgenen Schätze von Moulins. Dieser von der Vereinigung « Moulins Centre De Vie » organisierte Flohmarkt lädt Sie dazu ein, in das geschäftige Treiben der lokalen Händler und Handwerker einzutauchen.

Bereiten Sie sich auf ein einzigartiges Erlebnis des Stöberns und der Begegnungen vor.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région