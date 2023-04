La grande table Moulins Catégories d’Évènement: Allier

Moulins

La grande table, 19 mai 2023, Moulins . Moulins ,Allier , La grande table rue Datas Moulins Allier

2023-05-19 19:00:00 19:00:00 – 2023-05-19 Moulins

Allier . Vivez une soirée inoubliable à « La Grande Table » ! Avec 250 mètres de table dressée dans la rue Datas. Rejoignez nous pour danser, rire et chanter comme jamais auparavant ! +33 4 70 20 99 98 Moulins

dernière mise à jour : 2023-04-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse rue Datas Moulins Allier Ville Moulins Departement Allier Tarif Lieu Ville Moulins

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins /

La grande table 2023-05-19 was last modified: by La grande table Moulins 19 mai 2023 Allier moulins rue Datas Moulins Allier

Moulins Allier