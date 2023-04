Exposition : Madame, Marie-Félice Orsini, duchesse de Montmorency 83 rue d’Allier, 13 mai 2023, Moulins.

Découvrez l’histoire fascinante de Marie-Félice Orsini, duchesse de Montmorency.

Une vie hors-norme pour une femme étrangère, veuve d’un paria exécuté sur ordre du roi, mais qui fut une mécène active et une grande ordonnatrice de projets artistiques..

2023-05-13 à ; fin : 2023-12-23 . EUR.

83 rue d’Allier Hôtel Demoret

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the fascinating story of Marie-Félice Orsini, Duchess of Montmorency.

An extraordinary life for a foreign woman, widow of a pariah executed by order of the king, but who was an active patron of the arts and a great organizer of artistic projects.

Descubra la fascinante historia de Marie-Félice Orsini, duquesa de Montmorency.

Una vida extraordinaria para una mujer extranjera, viuda de un paria ejecutado por orden del rey, pero que fue una activa mecenas de las artes y una gran organizadora de proyectos artísticos.

Entdecken Sie die faszinierende Geschichte von Marie-Félice Orsini, Herzogin von Montmorency.

Ein ungewöhnliches Leben für eine fremde Frau, die Witwe eines Ausgestoßenen war, der auf Befehl des Königs hingerichtet wurde. Sie war jedoch eine aktive Mäzenin und eine große Ordnungshüterin von Kunstprojekten.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office du tourisme de Moulins & sa région