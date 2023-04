Concert – Conférence : Le chemin du son au cinéma 23 Rue Jean Jacques Rousseau, 12 mai 2023, Moulins.

Venez vivre une expérience unique ! Assistez à une conférence sur le chemin du son au cinéma animée par Théophile Collier et découvrez le ciné-concert électro « Poo Poo Pee Doo » sur des films de Betty Boop, composé et interprété par Thibault Cohade..

2023-05-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-12 . EUR.

23 Rue Jean Jacques Rousseau Les Studios Palace

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come live a unique experience! Attend a conference on the path of sound in cinema animated by Théophile Collier and discover the electro cine-concert « Poo Poo Pee Doo » on Betty Boop films, composed and interpreted by Thibault Cohade.

¡Venga y disfrute de una experiencia única! Asista a una conferencia sobre la trayectoria del sonido en el cine dirigida por Théophile Collier y descubra el electrocine-concierto « Poo Poo Pee Doo » sobre las películas de Betty Boop, compuesto e interpretado por Thibault Cohade.

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung! Besuchen Sie einen von Théophile Collier geleiteten Vortrag über den Weg des Tons zum Kino und entdecken Sie das Elektro-Kinokonzert « Poo Poo Pee Doo » zu Filmen von Betty Boop, komponiert und interpretiert von Thibault Cohade.

