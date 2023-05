Exposition : Architectes en balade 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 9 mai 2023, Moulins.

Découvrez l’art à travers les yeux de deux architectes dans l’exposition « Architectes en balade » à la médiathèque Samuel Paty de Moulins. Laissez-vous emporter par les masques de Stéphane Pichon et les carnets de voyage de Bruno Recoules..

2023-05-09 à ; fin : 2023-05-27 . .

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Médiathèques Moulins Communauté

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover art through the eyes of two architects in the exhibition « Architectes en balade » at the Samuel Paty media library in Moulins. Let yourself be carried away by Stéphane Pichon’s masks and Bruno Recoules’ travel diaries.

Descubra el arte a través de los ojos de dos arquitectos en la exposición « Architectes en balade » de la mediateca Samuel Paty de Moulins. Déjate llevar por las máscaras de Stéphane Pichon y los diarios de viaje de Bruno Recoules.

Entdecken Sie die Kunst durch die Augen zweier Architekten in der Ausstellung « Architectes en balade » in der Mediathek Samuel Paty in Moulins. Lassen Sie sich von den Masken von Stéphane Pichon und den Reisetagebüchern von Bruno Recoules mitreißen.

Mise à jour le 2023-04-30 par Office du tourisme de Moulins & sa région