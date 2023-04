Visite ludique et Atelier au MIJ 7/12 ans 26 Rue Voltaire Moulins Catégories d’Évènement: Allier

Moulins

Visite ludique et Atelier au MIJ 7/12 ans 26 Rue Voltaire, 20 avril 2023, Moulins. Visite et atelier autour de l’exposition de Michelle Daufresne pour les enfants de 7 à 12 ans..

2023-04-20 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-20 12:00:00. EUR.

26 Rue Voltaire Musée de l’Illustration Jeunesse

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Visit and workshop around Michelle Daufresne’s exhibition for children from 7 to 12 years old. Visita y taller en torno a la exposición de Michelle Daufresne para niños de 7 a 12 años. Besuch und Workshop rund um die Ausstellung von Michelle Daufresne für Kinder von 7 bis 12 Jahren. Mise à jour le 2023-02-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région

