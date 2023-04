Atelier et visite ludique 4-6 ans au Musée de l’illustration 26 rue Voltaire, 18 avril 2023, Moulins.

Atelier : Encres, plumes, brindilles, feuilles séchées, tissus, papier de verre, sable, plumes… mille et une petite chose à ta disposition pour illustrer à la manière de Michelle Daufresne..

2023-04-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-18 12:00:00. EUR.

26 rue Voltaire Musée de l’Illustration Jeunesse

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Workshop: Inks, feathers, twigs, dried leaves, fabrics, sandpaper, feathers… a thousand and one little things at your disposal to illustrate in the manner of Michelle Daufresne.

Taller: Tintas, plumas, ramitas, hojas secas, telas, papel de lija, plumas… mil y una cositas a tu disposición para ilustrar a la manera de Michelle Daufresne.

Workshop: Tinte, Federn, Zweige, getrocknete Blätter, Stoffe, Sandpapier, Sand, Federn… tausend und eine Kleinigkeit stehen dir zur Verfügung, um nach der Art von Michelle Daufresne zu illustrieren.

Mise à jour le 2023-02-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région