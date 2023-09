Circuit des moulins de Vassieux-en-Vercors Moulins à vent de la Mure Vassieux-en-Vercors, 16 septembre 2023, Vassieux-en-Vercors.

Circuit des moulins de Vassieux-en-Vercors 16 et 17 septembre Moulins à vent de la Mure

Au départ de la Mairie, circuit passant par le site des Moulins à eau puis celui des moulins à vent et retour à la Mairie. 5 à 6 km.

Les tours du moulin à vent, situées sur une butte calcaire à 1100 m d'altitude au lieu-dit La Mure accrochent le regard lorsqu'on arrive sur le village de Vassieux. La vue, magnifique, embrasse toute la vallée de Vassieux et la chaine du Grand Veymont. Le vent y souffle une grande partie de l'année, du nord ou du sud à une vitesse moyenne de 5 à 6 m/seconde : l'endroit se prête donc particulièrement bien à l'implantation de moulins à vent. Le moulin datant de 1751, présente une tour de 7.75 m de diamètre, montant encore à 6 m de hauteur, et son parement extérieur quasiment intact. Telles qu'elles se présentent en l'état actuel, les tours de la Mûre constituent les derniers moulins à vent encore conservés en élévation dans les Alpes du nord et en milieu montagnard. A ce titre, ils constituent des monuments exceptionnels du patrimoine du Parc naturel Régional du Vercors et de la Région Rhône-Alpes. (A.Belmont) On y accède depuis la route du col de Proncel (CD 178, la Chapelle-Vassieux) par le hameau de la Mûre et de là par un chemin carrossable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

