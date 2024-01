Visite guidée et commentée de l’exposition : » Srogneugneu, l’exposition la plus mieux » Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins, mercredi 14 février 2024.

Visite guidée et commentée de l’exposition : » Srogneugneu, l’exposition la plus mieux » Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins Allier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 14:30:00

fin : 2024-02-14 16:00:00

Visite guidée de l’exposition consacrée à Philippe Corentin

Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



