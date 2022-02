“Moulinons la drêche” avec les Drêcheurs urbains et dégustations des biscuits d’Aziza Gonon Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Drêcheurs urbains revalorisent les drêches, les déchets issus du brassage du houblon. Ils les transforment en farine qui permet la confection de délicieux biscuits.

Entrée libre

Atelier découverte autour de la drêche pour qu'elle devienne farine !

2022-03-06T10:30:00 2022-03-06T12:00:00

