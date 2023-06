Journées européennes du Patrimoine Moulinage de la Neuve Marcols-les-Eaux Marcols-les-Eaux Catégories d’Évènement: Ardèche

Journées européennes du Patrimoine

Dimanche 17 septembre, 10h30, 15h00, 16h00, 17h00

Moulinage de la Neuve

Le dimanche matin balade pédestre à la découverte des moulinages (en extérieur) d'Albon d'Ardèche.Rendez-vous sur le parking du camping d'Albon d'Ardèche à 10h30.

L’après-midi 3 visites au choix du Moulinage de la Neuve de Marcols les Eaux. Lors de ces trois visites dans l’ancienne « fabrique à soie » seront mises en marche les anciennes machines qui appliquaient la première torsion à la fibre si précieuse. L’architecture des lieux et, notamment son plafond en voûtes d’arêtes seront évoqués expliquant par là-même le taux d’hygrométrie indispensable pour le travail de la soie. La visite permettra de comprendre l’usage de l’eau comme unique ressource énergétique au XIXe siècle en sachant qu’en période d’étiage, les moulinages étaient à l’arrêt. Une plongée dans le XIXe siècle et le travail de la soie en Ardèche. Moulinage de la Neuve Place Marie Giraud, 07190 Marcols-les-Eaux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Marcols-les-Eaux 07190 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 64 15 50 84 http://www.moulinages.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0664155084 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631800592 »}] Démonstration du fonctionnement du moulinage de soie construit en 1860, arrêté en 1967, mais dont toutes les machines sont en état de marche. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:15:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Moulinage de la Neuve
Place Marie Giraud, 07190 Marcols-les-Eaux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Age min 7
Age max 99

