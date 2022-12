Atelier LINOGRAVURE Moulinage de Chirols Chirols Catégories d’évènement: Ardèche

Chirols

Atelier LINOGRAVURE Moulinage de Chirols, 8 février 2023, Chirols. Atelier LINOGRAVURE Mercredi 8 février 2023, 09h00 Moulinage de Chirols

gratuit, sur inscription

Atelier LINOGRAVURE Moulinage de Chirols 200 allée du moulinage Chirols 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Atelier LINOGRAVURE avec Benjamin Abou alias ANDRE SALAM

Repas partagé en auberge espagnole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T09:00:00+01:00

2023-02-08T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Chirols Autres Lieu Moulinage de Chirols Adresse 200 allée du moulinage Ville Chirols Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Moulinage de Chirols Chirols Departement Ardèche

Moulinage de Chirols Chirols Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chirols/

Atelier LINOGRAVURE Moulinage de Chirols 2023-02-08 was last modified: by Atelier LINOGRAVURE Moulinage de Chirols Moulinage de Chirols 8 février 2023 Chirols Moulinage de Chirols Chirols

Chirols Ardèche