Exposition photos dans le cadre du projet Ça (me) travaille ! Moulinage de Chirols 200 allée du moulinage Chirols 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Exposition photos dans le cadre du projet Ça (me) travaille !

Plongeons dans ce qui nous «travaille» aussi de l’intérieur ! Travail photographique de Victor Ledoux sur les toilettes naturelles.

