La Marche des Conteurs fait une halte à Roullours Moulin Vire Normandie, 2 août 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Rendez-vous pour une soirée contes pour la 14e édition de La Marche des Conteurs.

La Marche des Conteurs est une association nationale qui rassemble des conteurs professionnels de toute la francophonie. Pendant une semaine, une vingtaine de conteurs membres de l’association marchent sur un territoire, et racontent tous les soirs dans les villages traversés. La volonté est d’offrir au public une diversité de paroles issues de la francophonie, mais aussi une multiplicité de paroles singulières afin de présenter une large palette de l’art du conte..

2023-08-02 20:30:00 fin : 2023-08-02 22:00:00. .

Moulin Roullours

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Join us for an evening of storytelling at the 14th edition of La Marche des Conteurs.

La Marche des Conteurs is a national association of professional storytellers from all over the French-speaking world. Over the course of a week, some twenty storytellers who are members of the association walk a territory, and tell stories every evening in the villages they pass through. The aim is to offer the public a diversity of French-speaking words, but also a multiplicity of singular words, in order to present a broad palette of the art of storytelling.

Acompáñenos en una velada de cuentacuentos en la 14ª edición de La Marche des Conteurs.

La Marche des Conteurs es una asociación nacional de narradores profesionales de todo el mundo francófono. A lo largo de una semana, una veintena de narradores miembros de la asociación recorren una región y cuentan historias cada noche en los pueblos por los que pasan. El objetivo es ofrecer al público un abanico diverso de historias procedentes de todo el mundo francófono, así como una multiplicidad de historias individuales, con el fin de presentar un amplio espectro del arte de contar historias.

Treffen Sie sich zu einem Märchenabend anlässlich der 14. Ausgabe von La Marche des Conteurs.

La Marche des Conteurs ist ein nationaler Verband, der professionelle Geschichtenerzähler aus der gesamten Frankophonie zusammenbringt. Eine Woche lang marschieren etwa 20 Erzähler, die Mitglieder des Vereins sind, durch ein Gebiet und erzählen jeden Abend in den durchquerten Dörfern. Das Ziel ist es, dem Publikum eine Vielfalt an Texten aus der Frankophonie, aber auch eine Vielzahl an einzigartigen Texten zu bieten, um eine breite Palette der Erzählkunst zu präsentieren.

