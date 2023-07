Lavaldingue Festival Moulin Vieux Lavaldens Catégories d’Évènement: Isère

Lavaldens Lavaldingue Festival Moulin Vieux Lavaldens, 26 août 2023, Lavaldens. Lavaldingue Festival 26 et 27 août Moulin Vieux gratuit ou prix libre selon les activités SAmedi à partir de 10h :

la roulotte ( marionnetiste)

Plook (musique trad’)

la batukélibre

Burrito Santo (cumbia)

Karaoke orchestar (participative decalee)

cease’n’seckle (electro/dub)

dimanche à partir de 10h :

Spectacle clown peinture

DJ Sugun Ola

Spectacle Pushka Mela

Spectacle L’Alberte

tOUT LE WEEK-END : Marché artisanal

et exposition d’artistes

ateliers découvertes : fresque, sérigraphie,

laine bouillie, gravure, fanzine

inscriptions par sms au 06.58.19.99.93,

gratuits places limitées

+ Ateliers batukada, yog’ art,

piou-piou à prix libre Moulin Vieux 372 route de la cascade 38350 Lavaldens Lavaldens 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0658199993 »}] 20 min de la MURE 35 min de mens 50 min de grenoble Parking / restauration sur place /camping chapiteau /exposition en intérieur /pas de CB sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T10:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:00:00+02:00

