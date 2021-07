Deux Rivières Accolay Deux Rivières 89460 Deux Rivières, Yonne Moulin sur la Cure Accolay Deux Rivières 89460 Deux Rivières Catégories d’évènement: Deux Rivières

Yonne

Moulin sur la Cure Accolay Deux Rivières 89460, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Deux Rivières. Moulin sur la Cure

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Accolay Deux Rivières 89460

Visite du parc paysagé du Moulin Jaccot à Accolay Deux Rivières 89460 et possibilité de voir tourner la roue

entrée libre

Parc du Moulin Jaccot et roue du moulin Accolay Deux Rivières 89460 Route de Bazarnes Deux Rivières Accolay Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux Rivières, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Accolay Deux Rivières 89460 Adresse Route de Bazarnes Ville Deux Rivières lieuville Accolay Deux Rivières 89460 Deux Rivières