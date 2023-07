Découverte du Moulin Sorine Moulin Sorine Santenay, 16 septembre 2023, Santenay.

Découverte du Moulin Sorine 16 et 17 septembre Moulin Sorine Entrée libre

Ce moulin à vent du XIXe siècle fut fidèlement restauré en 1995.

Il s’agit du seul moulin à vent communal en état de fonctionnement de la région.

Il est constituté d’une très belle charpente en chêne, d’un rouet en orme, d’une toiture en châtaigner, et d’un système de pivot du toit. La hauteur de la tour est de 8 m, le poids du toit de 11 tonnes, dont 2 tonnes d’ailes.

Venez le découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Moulin Sorine 21590 Santenay Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 20 63 15 http://www.ville-de-santenay.fr Le Moulin Sorine est un lieu pour (re)découvrir un métier ancien et un édifice insolite, et « l’énergie verte » du XIXe siècle. Un univers pour enchanter petits et grands. par la route de Chassagne, après un virage à angle droite, prendre le chemin de la Charrière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Studio Piffaut