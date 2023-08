Visite guidée du moulin-scierie Marandet Moulin-scierie Marandet Bonnevaux Catégories d’Évènement: Bonnevaux

Doubs Visite guidée du moulin-scierie Marandet Moulin-scierie Marandet Bonnevaux, 16 septembre 2023, Bonnevaux. Visite guidée du moulin-scierie Marandet 16 et 17 septembre Moulin-scierie Marandet Sur inscription. Entrée adules : 5 €, gratuit pour les – de 18 ans. Visite limitée à 15 personnes. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le moulin-scierie Marandet à Bonnevaux, avec les ustensiles et machines d’autrefois. Vous comprendrez l’histoire de ce moulin du XIVe siècle et suivrez tout d’abord le parcours du grain à la farine tout au long de machines d’époque, puis en 2e vacation les turbines d’une scierie. Moulin-scierie Marandet 3 rue de la Vallée du Drugeon, 25560 Bonnevaux Bonnevaux 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 87 31 21 02 https://www.facebook.com/profile.php?id=61550314612053 [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 31 21 02 »}] parkings à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 © Didier Cuche Détails Catégories d’Évènement: Bonnevaux, Doubs Autres Lieu Moulin-scierie Marandet Adresse 3 rue de la Vallée du Drugeon, 25560 Bonnevaux Ville Bonnevaux Departement Doubs Lieu Ville Moulin-scierie Marandet Bonnevaux latitude longitude 46.811267;6.18981

Moulin-scierie Marandet Bonnevaux Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonnevaux/