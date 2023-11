Journée découverte au Moulin des Arts Vivants Moulin sage Treignac, 9 décembre 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

Venez découvrir le Moulin des Arts Vivants avec des activités loisirs, un éco marché, des ateliers artistiques, une scène ouverte…

2023-12-09 fin : 2023-12-09 20:00:00. EUR.

Moulin sage

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Moulin des Arts Vivants with its leisure activities, eco-market, artistic workshops, open stage…

Venga a descubrir el Moulin des Arts Vivants con sus actividades de ocio, su mercado ecológico, sus talleres artísticos y su escenario abierto…

Entdecken Sie die « Moulin des Arts Vivants » mit Freizeitaktivitäten, einem Ökomarkt, künstlerischen Workshops und einer offenen Bühne.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze