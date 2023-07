Atelier petit meunier au Moulin Russon Moulin Russon Bussy-Saint-Georges, 16 septembre 2023, Bussy-Saint-Georges.

Atelier petit meunier au Moulin Russon 16 et 17 septembre Moulin Russon A partir de 5 ans

L’équipe du Moulin Russon invite les enfants à découvrir le métier de meunier.

Transformer le blé en farine, c’est un dur labeur ! A l’aide de petites meules à mains, les enfants pourront écraser du blé pour produire leur farine. A partir de 5 ans.

Attention, pour des raisons d’hygiène, la farine produite par les enfants ne devra pas être consommée.

Moulin Russon Rue du Lavoir 77400 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.marneetgondoire-tourisme.fr Construit à la fin du XVIIe siècle, successivement moulin à eau, bâtiment industriel, puis maison particulière d’un médecin, le moulin Russon a été racheté par la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire qui l’a entièrement restauré. Il s’inscrit dans le site classé de la Brosse et de la Gondoire et il a bénéficié d’une insertion paysagère revalorisant son parc. Il est agrémenté d’un jardin écologique et pédagogique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©OTMG