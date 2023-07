Visite commentée d’un moulin à eau : le moulin Russon Moulin Russon Bussy-Saint-Georges, 16 septembre 2023, Bussy-Saint-Georges.

Laissez-vous guider par le bruit de l’eau qui coule, la cadence des engrenages, les gazouillis des oiseaux, le vent dans les branches, le fouet de l’eau sur la roue à augets… vous y êtes : bienvenue au moulin Russon !

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, notre guide vous fera découvrir ou redécouvrir ce site historique d’exception niché dans la vallée de la Brosse à Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne.

Moulin Russon Rue du Lavoir 77400 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.marneetgondoire-tourisme.fr [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.marneetgondoire-tourisme.fr/ »}] Construit à la fin du XVIIe siècle, successivement moulin à eau, bâtiment industriel, puis maison particulière d’un médecin, le moulin Russon a été racheté par la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire qui l’a entièrement restauré. Il s’inscrit dans le site classé de la Brosse et de la Gondoire et il a bénéficié d’une insertion paysagère revalorisant son parc. Il est agrémenté d’un jardin écologique et pédagogique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:45:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:45:00+02:00

