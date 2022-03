Moulin rouge Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Médiathèque Pierre-Amalric, le mercredi 15 juin à 18:00

À la fin du XIXe siècle, dans le Paris de la Belle Époque, Christian, un jeune poète désargenté, s’installe dans le quartier de Montmartre et découvre un univers où se mêlent sexe, drogue et french cancan, mais se rebelle contre ce milieu décadent en menant une vie de bohème. Il rêve d’écrire une grande pièce, et le peintre Henri de Toulouse- Lautrec est prêt à lui donner sa chance. Celui-ci a besoin d’un spectacle grandiose pour le Moulin Rouge et le poète est embauché pour rédiger le livret de la revue. C’est là qu’il tombe amoureux de la courtisane Satine, la star du prodigieux cabaret… Un film réalisé par Baz Luhrmann (Australie, États-Unis, 2001). _Adultes / adolescents._

Entrée libre

Projection dans le cadre du Centenaire du musée Toulouse-Lautrec Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

2022-06-15T18:00:00 2022-06-15T20:00:00

