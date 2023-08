Musée du Sucre d’Orge MOULIN PROVENCHER Moret-sur-Loing Catégories d’Évènement: Moret-sur-Loing

Musée du Sucre d'Orge 16 et 17 septembre MOULIN PROVENCHER Un des plus anciens bonbons de France ! MOULIN PROVENCHER Pont sur le Loing Moret-sur-Loing La Maison Weller fut construite en 1952 sur les ruines du Moulin Provencher détruit en 1945 par le bombardement du Pont de Moret sur Loing. Le Moulin Provencher est un lieu d'exposiition offrant une très belle vue sur le Loing.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Moret-sur-Loing, Val-de-Marne MOULIN PROVENCHER Pont sur le Loing Moret-sur-Loing

