Saint-Pée-sur-Nivelle Visite du moulin et démonstration Moulin Plazako Errota Saint-Pée-sur-Nivelle, 16 septembre 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle. Visite du moulin et démonstration 16 et 17 septembre Moulin Plazako Errota Gratuit. Entrée libre. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir, dans le cadre d’une visite guidée, le moulin et profitez d’une démonstration de mouture et d’une dégustation de taloa. Moulin Plazako Errota Place de l’église, 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 87 49 44 55 Le moulin Plazako Errota de Saint-Pée-sur-Nivelle date du XVe siècle. Il est actionné grâce au ruisseau Amespetu. Ce moulin avait une activité meunière ; il subit un incendie en 1449 et il fût restauré. Aujourd’hui, il est ouvert à la visite à où il vous sera expliqué le fonctionnement du moulin, l’activité meunière et vous pouvez également y découvrir des expositions. Place de l’Église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

