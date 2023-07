Visite du moulin Perrin – Démonstration sciage et fabrication d’huile de noix Moulin Perrin L’Abergement-de-Varey, 17 septembre 2023, L'Abergement-de-Varey.

Visite du moulin Perrin – Démonstration sciage et fabrication d’huile de noix Dimanche 17 septembre, 10h30 Moulin Perrin Entrée libre

Dans le cadre des journées du patrimoine dimanche 17 septembre, nous vous proposons des visites guidées : fonctionnement hydraulique, moulin à huile et scie (le moulin à farine non restauré n’est pas ouvert à la visite) et des démonstrations de fabrication d’huile de noix et de scie à ruban (plusieurs cessions dans la journée dont une le matin).

Il est possible de déjeuner sur place le midi (petite restauration sur place)

Le moulin se situe en bord de route à l’entrée du village sur la gauche (en arrivant de Saint-Jean-le-Vieux).

Moulin Perrin 01640 Abergement de Varey L’Abergement-de-Varey 01640 Chez Goyet Ain Auvergne-Rhône-Alpes Moulin à eau situé sur la rivière l’Oiselon à l’Abergement de Varey dont les premières traces dans les archives datent du 14e siècle et appartenant à la famille PERRIN depuis 7 générations.

Il est entraîné par une roue à augets de 6 m de diamètre. Les eaux de l’Oiselon sont dérivées par un canal de 350 m de long et stockées dans une réserve d’eau.

À l’origine moulin à farine, il disposait également au plus fort de son activité d’une batteuse, d’une scie à ruban et d’un moulin à huile de noix.

Des travaux de restauration (roue, réserve d’eau, moulin à huile…) sont entrepris depuis une quinzaine d’années pour continuer à faire vivre ce lieu exceptionnel du fait de ses différentes activités, de la conservation des outils et mécanismes, son ancienneté et de la possibilité de voir certains outils en fonctionnement.

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

