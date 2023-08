Visite libre du moulin des Récollets Moulin-Musée des Récollets Pontivy, 16 septembre 2023, Pontivy.

Au travers de matériels et de maquettes est présentée l’histoire et l’évolution des sciences et des techniques qui ont conduit à la création des turbines et des éoliennes contemporaines.

Moulin-Musée des Récollets Ile des récollets, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne La vie des meuniers, des Romains à nos jours, racontée au travers de matériels anciens, de maquettes et projections vidéo. Moulins à eau, à vent et à marée. Un patrimoine à connaître, dans l’écrin verdoyant d’une île sur le Blavet.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

