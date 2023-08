Visite guidée du Moulin-Musée des Récollets Moulin-Musée des Récollets Pontivy, 16 septembre 2023, Pontivy.

Visite guidée du Moulin-Musée des Récollets 16 et 17 septembre Moulin-Musée des Récollets 1 € l’entrée et gratuit pour les enfants.

Visite guidée du moulin musée des Récollets, techniques d’autrefois et techniques d’aujourdhui, avec les bénévoles de l’association Halage et attelage.

Maquettes animées et nombreux objets à découvrir ou re-découvrir.

Moulin-Musée des Récollets Ile des récollets, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne La vie des meuniers, des Romains à nos jours, racontée au travers de matériels anciens, de maquettes et projections vidéo. Moulins à eau, à vent et à marée. Un patrimoine à connaître, dans l’écrin verdoyant d’une île sur le Blavet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

asmb moulin musée Pontivy