Visite du Moulin Moulin Millerioux Jalognes, 17 septembre 2023, Jalognes.

Découverte d’un moulin à huile artisanal en Berry (huiles de noix et noisettes). Ce moulin est familal et occupe ce site depuis plus de 300 ans. Pour l’ocacsion, les propriétaires du moulin vous raconteront son histoire et assureront des démonstrations de fabrication d’huile de noix selon un procédé artisanal.

Moulin Millerioux 2 rue du Champ-de-Foire Pesselieres 18300 Jalognes Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire 06 16 47 70 79 Ancien moulin à sang (ce mécanisme emploie la force animale, ou humaine, pour broyer les grains) spécialisé noix et noisettes en activité depuis Louis XIV, propriété familiale depuis plus de 300 ans, a assuré jusqu’à peu la fabrication d’huiles de noix et de noisettes selon un procédé ancestral.

L’atelier vient d’être rénové dans le respect de son histoire. Parking

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@ Olivier Milleroux