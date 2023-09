Cet évènement est passé Visite guidée du moulin à marée du Hénan Moulin-mer du Hénan Névez Catégories d’Évènement: Finistère

nevez Visite guidée du moulin à marée du Hénan Moulin-mer du Hénan Névez, 16 septembre 2023, Névez. Visite guidée du moulin à marée du Hénan 16 et 17 septembre Moulin-mer du Hénan Visite guidée d’environ 30 minutes ; Capacité d’accueil 19 personnes par visite. Les membres de l’association Patrimoines de Névez feront découvrir l’histoire du moulin et son fonctionnement, dans son bel environnement. Moulin-mer du Hénan Étang du Hénant, 29920, Névez Névez 29920 Finistère Bretagne 06 77 98 93 52 http://patrimoinesdenevez.org https://www.bretania.bzh/portail/doc/GERTRUDE/IA29131006/moulin-a-maree-du-henan-moulin-mer-nevez?_lg=fr-FR Le moulin-mer du Hénan, entièrement restauré replonge le visiteur dans la technique hydraulique de mouture des céréales, dans la vie des meuniers et des paysans sous l’Ancien Régime. Route de Pont-Aven à Port-Manec’h ; parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Association Patrimoines de Névez Détails Catégories d’Évènement: Finistère, nevez Autres Lieu Moulin-mer du Hénan Adresse Étang du Hénant, 29920, Névez Ville Névez Departement Finistère Age max 99 Lieu Ville Moulin-mer du Hénan Névez latitude longitude 47.835658;-3.757368

Moulin-mer du Hénan Névez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevez/