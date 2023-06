Découverte du moulin à huile de la Cote Bleue LES GENS D’OLIVE. Moulin LES GENS D’OLIVE Ensuès-la-Redonne Ensuès-la-Redonne Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

ENSUES LA REDONNE Découverte du moulin à huile de la Cote Bleue LES GENS D’OLIVE. Moulin LES GENS D’OLIVE Ensuès-la-Redonne, 16 septembre 2023, Ensuès-la-Redonne. Découverte du moulin à huile de la Cote Bleue LES GENS D’OLIVE. Samedi 16 septembre, 10h00 Moulin LES GENS D’OLIVE Entrée libre Découverte du moulin à huile de la Cote Bleue LES GENS D’OLIVE. Pendant cette journée venez découvrir les différents étapes du fruit jusqu’à l’huile d’olive. Petite balade à travers les oliveraies pour comprendre la conduite d’un verger jusqu’à la récolte. Visite du moulin et de sa salle d’exposition.

Prévoir chaussures de marche Moulin LES GENS D’OLIVE D9 route de Carry le Rouet, sortie Ensues la Redonne 13220 Chateauneuf les Martigues Ensuès-la-Redonne 13820 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0679822631 http://www.moulinlesgensdolive.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100071168656434 D9 Sortie Ensues la Redonne, se garer juste après le virage sur le chemin à droite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

