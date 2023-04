Pâtes et farines au Moulin Laurentais Moulin Laurentais Huisseau-sur-mauves Catégorie d’Évènement: Huisseau-sur-mauves

Pâtes et farines au Moulin Laurentais Moulin Laurentais, 26 juillet 2023, Huisseau-sur-mauves. Pâtes et farines au Moulin Laurentais 26 juillet et 2 août Moulin Laurentais Le moulin Laurentais, c’est une histoire de famille que se propose de vous raconter Adrien, le fils ou Murielle, la maman.

Découvrez l’activité du moulin depuis la culture des céréales et des légumineuses, en passant par la transformation en farine (7 variétés différentes) puis la production de pâtes fraîches. Du 100% fait maison ! Visite d’une heure. Réservation obligatoire. Minimum 6 participants, maximum 12. Moulin Laurentais 550 Rue de Châtre, Huisseau-sur-mauves Huisseau-sur-mauves [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 32 28 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T10:00:00+02:00 – 2023-07-26T11:00:00+02:00

2023-08-02T10:00:00+02:00 – 2023-08-02T11:00:00+02:00 FMACEN045V50A1P3 Moulin Laurentais

