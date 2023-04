Visite du moulin Lapérouse Moulin Lapérouse Saint-Ondras Catégories d’évènement: Isère

Visite du moulin Lapérouse Moulin Lapérouse, 16 septembre 2023, Saint-Ondras. Visite du moulin Lapérouse 16 et 17 septembre Moulin Lapérouse Prix libre Visite du Moulin Lapérouse Du blé à la farine Venez découvrir le moulin Lapérouse, niché dans un écrin de verdure, au détour d’une route ondrasienne. Depuis plus de 15 ans, des bénévoles le restaurent avec passion et ont permis de rendre son âme à ce lieu.

Lors de votre visite, vous découvrirez comment les travaux de restauration ont permis de remettre ce moulin à eau en fonction, permettant aujourd’hui de moudre plusieurs centaines de kilos de farine chaque année. Les bénévoles vous montreront le moulin en action ainsi que les différentes étapes de production de la farine. Moulin Lapérouse Route du centre 38490 SAINT ONDRAS Saint-Ondras 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 09 33 52 37 Lors d’une visite, les promeneurs découvriront le fonctionnement d’un ancien moulin à eau, restauré par les bénévoles. Parking à 300 mètres. Gare SNCF à 5 km. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu Moulin Lapérouse Adresse Route du centre 38490 SAINT ONDRAS Ville Saint-Ondras

