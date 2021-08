Moulin l’Abbé – Maison de la Haute Sèvre – Journées Européennes du patrimoine La Mothe-Saint-Héray, 18 septembre 2021, La Mothe-Saint-Héray.

Moulin l’Abbé – Maison de la Haute Sèvre – Journées Européennes du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres La Mothe-Saint-Héray

2.5 EUR Moulin l’Abbé – Maison de la Haute Sèvre – Journées Européennes du patrimoine

Samedi 18 et dimanche 19 : 9h30-12h30/14h30-18h30

Visite libre ou guidée.

En bordure de la Sèvre et d’un arboretum, moulin à « tan » du XIe siècle, devenu meunerie en 1702, doublé d’une minoterie en 1920. MH 1993.

L’exposition « Silence on tourne » retrace l’histoire du film Les Honneurs de la Guerre tourné à La Mothe-Saint-Héray en 1961.

Exposition « Les Mothais parlent aux Mothais » avec plus de 100 postes TSF.

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur de la structure

16 rue du Pont l’Abbé

Rens. 05 49 05 19 19

www.la-mothe-saint-heray.fr

2,50€ / 1€ pour les -12 ans

