Visite du moulin la Tourelle à Achicourt Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Moulin la Tourelle Entrée libre

Le moulin de la Tourelle est le seul moulin à vent en activité dans le Pays d’Artois. Non seulement il est unique, mais il se visite ! Ce géant ailé fait la fierté de la ville d’Achicourt.

L’association Les Amis amis du Moulin La Tourelle en collaboration avec la mairie d’Achicourt perpétue la tradition d’un savoir-faire et d’un métier ancestral : meunier. Les visites seront libres et gratuites pour les journées du patrimoine et elles seront encadrées par des bénévoles.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086163610695

Moulin la Tourelle Parc de la Tourelle, Rue du 19 mars 1962 – 62217 Achicourt Achicourt 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

(c) Ma petite photographe