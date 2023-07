Visite guidée « Les lavoirs, une affaire de femmes » Moulin Hydronef Longué-Jumelles Catégories d’Évènement: Longué-Jumelles

Maine-et-Loire Visite guidée « Les lavoirs, une affaire de femmes » Moulin Hydronef Longué-Jumelles, 16 septembre 2023, Longué-Jumelles. Visite guidée « Les lavoirs, une affaire de femmes » 16 et 17 septembre Moulin Hydronef Visite gratuite sur inscription. Nombre de places limité à 20 personnes. Venez découvrir les lavoirs publics et privés de Longué-Jumelles en suivant une visite guidée, le long de la promenade des lavoirs. Le samedi, la visite se terminera en musique. Le dimanche, les lavandières animeront un des lavoirs fleuris. Moulin Hydronef Avenue du moulin 49160 Longué Jumelles Longué-Jumelles 49160 Longué Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0757426348 »}] https://desk.mapado.com/activity/257818-journees-europeennes-du-patrimoine-2023/events?bypass-single=1 Ce moulin à eau du 18e siècle possède une grande roue « Sagebien » d’un diamètre de 7,60m. Le lieu abrite une scénographie autour de l’histoire du moulin, de l’énergie hydraulique, des moteurs à eau et des énergies renouvelables. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

