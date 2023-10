Cet évènement est passé Visite sensorielle du moulin l’Hydronef Moulin Hydronef Longué-Jumelles Catégories d’Évènement: Longué-Jumelles

Visite sensorielle du moulin l'Hydronef Samedi 13 mai, 20h00 Moulin Hydronef Entrée sur inscription obligatoire. Nombre de places limité à 20 personnes Venez découvrir le moulin de Longué, ancien moulin à farine transformé en espace patrimonial et d'exposition, à travers les cinq sens, pour découvrir celui-ci autrement. Visite familiale ponctuée de petites animations. Moulin Hydronef avenue du moulin 49160 LONGUE JUMELLES Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Longué-Jumelles, Maine-et-Loire Lieu Moulin Hydronef Adresse avenue du moulin 49160 LONGUE JUMELLES Ville Longué-Jumelles

